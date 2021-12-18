شاهد .. هل رأيتم جمالاً كهذا؟! .. ابنة روجينا وأشرف زكي فنانة شابة خطفت القلوب والانظار .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هل رأيتم جمالاً كهذا؟! .. ابنة روجينا وأشرف زكي فنانة شابة خطفت القلوب والانظار .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية روجيها تخرجت تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج , بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسلات تلفزيونية مثل (العائلة، المال والبنون، ليالي الحلمية)، وفي عام 1997 شاركت في بطولة فيلم (المصير) للمخرج يوسف شاهين، لكن مشاركاتها السينمائية كانت قليلة بعد ذلك، واقتصرت على أفلام مثل: (48 ساعة في إسرائيل، الكافير، على جنب يا أسطى، الفرح).

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روجينا من الفنانات التي نالت شهرة والنجاح منذ صغرها وذلك نتيجة أعمالها المميزة والتي يعرفها الجمهور بمختلف أعمارهم فكانت لا تزال تخطو خطوات النجاح بأشكاله المتعددة ومن أسباب نجاحها تعدد أدوارها بين الخير والشر وأيضا التلفزيون والسينما والمسرح وكما حصدت مكانة كبيرة في قلوب الجماهير وكما يعلم الجميع فهى متزوجة من النجم أشرف زكي ولكن أبنائها وأفراد عائلتها قد ظلوا بعيداً عن الإعلام.

وما لا يعرفه البعض أن الفنانة روجينا والفنان اشرف زكي لديهم ابنة فائقة الجمال ذات شبه كبير بأمها و تعمل كمساعد مخرج مع المخرج الكبير رامي إمام وهى فنانة صاعدة واعدة وقادمة بقوة في مجال الاخراج ” مايا أشرف زكي” عمرها 19 عامًا، كذلك تقوى مايا ثقل موهبتها في الاخراج عن طريق الدراسة بمعهد الفنون المسرحية، بالاضافة إلي أنها مخطوبة لأحمد أسامة رشاد نجل المنتج الكبير أسامة رشاد.

تعرضت مايا لحادث مأساوي كادت حياتها أن تنتهي ولكنها نجت منه بأعجوبة وقد تعرضت سيارتها لأضرار بليغة إلا أنها نجت بصعوبة شديدة في المستشفى فيما بعد ويعد هذا الحادث من الأشياء المؤثرة في حياتها بشدة وخلال برنامج الدمية الشهير ” أبلة فاهيتا” قالت أنها تكره العديد من أدوار امها لكنها لم تكشف سبب هذا الكره من ناحيتها.

كذلك اعترفت وصرحت بالكثير من الأمور فى حياتها، كما تحدثت عن علاقتها بعائلتها والتي من ضمنها أنها قامت بتزوير إمضاء والدتها في مرات عديدة عندما كانت المدرسة تطالب منها خطابات ولي الأمر .

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