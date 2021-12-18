شاهد .. على خطى رهف القنون .. مودل آش تتصور من الخلف وتكشف حجم منحنياتها بجرأة شديدة وبطريقة ايحائية مثيرة

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون .. مودل آش تتصور من الخلف وتكشف حجم منحنياتها بجرأة شديدة وبطريقة ايحائية مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الناشطة السعودية الشابة مودل آش، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بمقطع فيديو حديث ومثير.

وارتدت مودل آش، في مقطع الفيد62098214

يو لباس ملتصق بجسدها ومكشوف معظم مفاتنها، باللون الأصفر.

وتعمدت بإستعراض مؤخرتها بعدة وضعيات وعبر المرآة التي كانت خلفها، لتظهر معظم منحنياتها بوضوح أمام المتابعين، كما قامت بحركات إيحاءات جنسية مثيرة.

ومؤخرا شاركت الشابة السعودية، مودل آش، المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بصور إغراء تجاوزت الجرأة كعادتها.

وظهرت نجمة السوشيال ميديا السعودية، في الصور تستعرض مؤخرتها الكبيرة، بعدة وضعيات، جلوسا وانحناء.

وأثارت مجددا عارضة الازياء السعودية، بهذه الإطلالة موجة واسعة من الجدل بين الجمهور والمتابعين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعبر حسابات كثيرة لناشطين سعوديين.

يأتي ذلك بعد استعراض مودل آش جسدها ومنحنياتها؛ من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه بلباس رمادي ملتصق بجسدها وكأنه جزء منه.

واعتمدت الشابة السعودية المثيرة للجدل، تسريحة شعر منسدلة، وأحمر شفاه صارخ، وقامت بحركات إيحاءات فاضحة.

والمثير والصادم في آن واحد، هو استعراض مودل آش من خلال مقطع الفيديو، لمناطقها الحساسة من الإمام والخلف، والتي بدت بارزة للعيان بسبب التصاق اللباس بها.

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