شاهد .. فنان مصري شهير يكشف أسرار خيانة الفنانة إلهام شاهين على الهواء : كل يوم تستقبل راجل في غرفة نومها. | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر فنان مصري شهير يكشف أسرار خيانة الفنانة إلهام شاهين على الهواء : كل يوم تستقبل راجل في غرفة نومها. | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات تهتم بأخبار المشاهير والفن، تداول لقاء تلفزيوني جريء للفنان والمخرج المصري جلال الشرقاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووثق اللقاء خلافات وقعت بين الفنان والمخرج المصري جلال الشرقاوي ومواطنته الفنانة إلهام شاهين، في فترة سابقة. وبدأ اللقاء مع الشرقاوي ، بعرض الإعلامية صفاء أبو سعود، عليه فقرات من لقاء سابق كانت قد أجرته مع إلهام شاهين، حول حقيقة استقبالها كل يوم شخص في غرفة نومها.

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وقال جلال الشرقاوي في اللقاء، إن ما قالته إلهام شاهين غير صحيح مطلقا، موضحا انها كانت تعمل معه في إحدى المسرحيات بعد تخرجها بعام واحد. مضيفا: "أنا من أول يوم قولتلهم غرفة الكواليس الخاصة بالفنان بمثابة غرفة نومه، ولن يكون مسموح باستضافة أحد بداخلها على الإطلاق".

وأكد على أن الاتفاق كان منذ البداية؛ إلا أنه فوجيء بعد ذلك بأن إلهام شاهين كسرت هذه القواعد و"كانت كل يوم تستقبل راجل شكل في غرفة نومها". متابعا: "كل يوم عندها رجالة في غرفة الكواليس التي كانت بمثابة غرفة نومها . ولفت جلال الشرقاوي، إلى أنه لم يتعامل مع الفنانة إلهام شاهين، بقلة ذوق على الإطلاق لأنه رجل يفهم في الذوق، وحاول التحدث معها باحترام.

واردف: المفروض هي ست ولو عايزة تستقبل حد قولتلها تعالي استقبليه في مكتبي واعتبريه الصالون لكنها رفضت، وفي يوم كان عندها زميلها أشرف زكي ودخلت سلمت عليهم وقولتله بكل ذوق معلش عايز اشرب معاك شاي برا إلا أنها أنفعلت وثارت بقوة ضده".

واضاف: هي مثارتش بسبب أشرف، لأنه كان شاب ملوش في الطور ولا الطحين وغلبان فعلا، لكنها ثارت عشان الضيف اللي كان قبل أشرف. ولم يذكر اسمه. يذكر أن واقعة الفنان أشرف زكي والفنانة الهام شاهين، أثارت ضجة كبيرة في الوسطين الإعلامي والفني في مصر، حيث قام جلال الشرقاوي بصفع إلهام شاهين بالقلم على وجهها بعد أن تطاولت عليه.

وفي لقاء تلفزيوني لها مع وفاء الكيلاني، كشفت إلهام شاهين بأنها قالت كلمة سخيفة.

فقام الشرقاوي بضربها حينها وقال لها إنها قليلة الأدب.

وخلال استضافة الإعلامية صفاء أبو سعود، الفنانة إلهام شاهين، عرضت عليها لقطات من لقاء تلفزيوني للفنان جلال الشرقاوي، وجه خلاله اتهامات صادمة لها.

فردت إلهام بسخرية: "أولًا اتحفظ على أنه ذوق جدًا وذوقه واضح لما قال الجنازة جارة والميت كلب الصراحة.

وأضافت: أولا مش غرفة نومي على الإطلاق في فرق، أنا مبروحش أنام فيها، أنا كنت بشوف شغلي ومن حقي استقبل ضيوفي فيها.وتابعت معترفة: "ليه معتبرهاش غرفة مكتبي بدل غرفة نومي، والكلام اللي بيقوله ده ميصحش، وفعلا كنت كل يوم بستقبل حد سيناريست أو مخرج أو منتج كلها جايين في شغل".

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