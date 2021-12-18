شاهد .. حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لا تخطر على بال ابليس .. هو ده كيد النساء والا بلاش.

انت الان تتابع خبر حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لا تخطر على بال ابليس .. هو ده كيد النساء والا بلاش. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الغيرة بين بين النجمات وبعضهن أمر ليس جديدا فى الوسط الفنى، فقد شهد زمن الفن الجميل العديد من المواقف والحكايات التى انحصرت فى خلافات داخل كواليس الأعمال بين النجمات، سواء بسبب مساحة دور أو لقب أو أجر، أو غيرها من الأسباب التى كانت سببا قويا فى المشحنات بينهن.

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وفى إطار ذلك ظلت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كما لقبها جمهورها، محور خلافات عديدة بينهما وبين الكثير من النجمات فى زمن الماضى الماضى رغم حرصها الشديد على الابتعاد عن دائرة المشاكل والقيل والقال، إلا أنها لم تسلم منها، خاصة مع استقبال المنتجين وصناع السينما لها بجملة "شبيك لبيك"، وتحقيق شروطها دون أى جدال، كما ظلت بين نجمات جيلها صاحبة الأعلى أجرا والمدللة دائما.

ويبدو أن هذا كان سببا قويا فى غيرة وغضب بعض النجمات منها، حيث وقعت فى خلاف مع مارلين مونرو الشرق هند رستم، وإن كان هذا الخلاف جاء فى الخفاء ودار فى صمت شديد، فقد اعترضت فاتن حمامة على تفاصيل مشهد بينها وبين هند رستم فى فيلم "لا أنام" الذى جمع بينهما، وكان المشهد كالتالى مشاجرة كلامية تنشب بينهما، حيث تذهب فاتن حمامة لتهدد هند رستم وتعنفها بعد علمها بأنها على علاقة برجل آخر غير والدها المتزوج من هند رستم، وأنها تخونه، ولكن تبدو هند رستم بثبات شديد، وتظهر لها أنها لا يفرق معها ما علمت به، وترفع "جزمتها"، فى إشارة لاستفزازها وتجاهل ما تنطق به الأولى.

ولكن لم يلق هذا المشهد القبول لدى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى وجدت رفع الحذاء فيه أمر غير لائق، وأبدت اعتراضها فى حديث مع مخرج الفيلم صلاح أبو سيف،

وطلبت تغييره وذلك دون علم هند رستم التى فوجئت بالمخرج يخبرها ببعض التغييرات وهى الاستغناء عن رفع الحذاء.

وبذكاء شديد فهمت هند رستم أن هذا الأمر وراءه فاتن حمامة، وتمسكت بالمشهد بحجة أنه يضفى مدلولا عليه لترد بطريقتها الخاصة وبكيد النساء ومكرهن أيضا، حيث أمسكت أثناء التصوير سيجارة، وبدلا من أن ترفع الحذاء فقط فى وجه فاتن حمامة قامت بنفخ الدخان فى وجهها، وهو الأمر الذى استعجب له الجميع لتردد هند رستم "أمامكم مشهدين الجزمة أو السيجارة، خدوا منها اللى يريحكم"، ليتم تصوير المشهد فى النهاية بالحذاء والسيجارة ولكن تم تقديمهما بشكل غير مستفز.

لم يكن هذا الأمر الوحيد الذى أشعل الغيرة والغضب فى قلب هند رستم من ناحية فاتن حمامة، ولكن كانت أمور عدة، أهمها لقب سيدة الشاشة العربية والذى اعتبرته ظلما لباقى النجمات، كما اعترضت عليه أيضا الرحلة مريم فخر الدين بجملتها الشهيرة: "لو فاتن حمامة سيدة الشاشة يبقى كده أكيد إحنا الخدمات بقى".

فى حين أثار غضب هند رستم أيضا علمها بحصول فاتن حمامة على أجر فى فيلم "لا أنام" يزيد على 3 أضعاف مع حصلت عليه هى نفسها فى الفيلم.

وكان برفقة جثمانه السيدة نهلة القدوسي، زوجة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، والتي أرسلها لزيارته لخوفه من الطيران، والمحامي مجدي العمروسي، وشقيقة عبدالحليم علية شبانة، وابن خالتها شحاته.كان في استقبال الجثمان بالمطار شقيقا العندليب إسماعيل ومحمد شبانة، وعدد كبير من الفنانين في مقدمتهم بليغ حمدي، سيد إسماعيل، حسين كمال، وكذلك السيد محمد البسام، الملحق الإعلامي بالسفارة السعودية.

وكان من المقرر أن ينقل جثمان الراحل إلى مستشفى المعادي، ومنها في الصباح إلى مسجد عمر مكرم، لكن هذا التدبير قد اختصر، حيث أمر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وقتها، بفتح المسجد طوال الليل ليسجى فيه الجثمان.

وضمن دائرة أمنية مكثفة سارت جنازة الطرب خطوة خطوة من جامع عمرمكرم، إلى ميدان التحرير حتى جامع شركس، وكانت الأمواج البشرية تحاول اختراق الدائرة للوصول إلى النعش لكن كل المحاولات كانت تواجه بالردع محافظة على جلال الموقف، وفي هذه الدائرة استمر سير الجنازة في الشوارع المحددة وسط أصوات نحيب نسائية وانفعالات عصبية لمئات الألوف من الشبان.

وكان في مقدمة المشيعين السيد عز الدين جلال، نائبًا عن رئيس الجمهورية وقتها أنور السادات، والسيد ممدوح سالم، رئيس الوزراء والسادة الوزراء، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب.

أما الموسيقار محمد عبدالوهاب، فقد تخلف عن السير خلف النعش بأمر الأطباء بسبب الصدمة التي أصابته لدى سماعه النبأ المفجع بمكالمة هاتفية من زوجته السيدة نهلة المقدسي، بعد أن كان الخدم قد أخفوا عنه حتى صحف الصباح.

ومن أمام جامع شركس انطلقت السيارة الخضراء بنعش عبدالحليم إلى منطقة البساتين بعد أن ودع بدموع الملايين، وهناك تم دفن عبدالحليم في مقبرة خاصة كان قد أشترى أرضها منذ 17 سنة ولم يوافق على بنائها إلا قبل 45 يومًا من وفاته وذلك قبل سفره إلى لندن في آخر رحلاته العلاجية.

اسمه الحقيقي هو “عمر سيد سيد سالم”، واسم الشهره “عمر الجيزاوى”, ولد في عام 1917، بمحافظة أسيوط، تعلم عمر القرآن في الكتاب بالقرية، ظهرت ميوله الفنية منذ الصغر، لم يكمل تعليمه، امتلك صوتا عذبًا حيث كان يغني في القرية، ثم انتقل إلى الجيزة وبدأ يغني في الملاهي الليلية والأفراح الشعبية.

أضحك الفنان عمر الجيزاوي الجميع من خلال أفلامه، والتي بلغ عددها أكثر من 100 فيلم، كما كوّن الجيزاوى فرقة استعراضية، واشتهر كذلك بمونولوجاته ومنها، “غنى يا ويكا على المزيكا، خدك يا جميل، أطاوع في هواك قلبى، السلام عليكم، وغيرها الكثير من الأعمال الأخرى.

عُرف عن الفنان الجيزاوي تعدد زيجاته، حيث قيل أنه تزوج 7 مرات، منهم الرقاصه اللبنانيه “انوار حسين”، وأنجب منها طفل اسمه “معين” عاش في لبنان مع أمه، كمل قيل أنه لديه من الأولاد 4 بنات و3 صبيان.

وتعرض الجيزاوي لموقف غريب أرعب الأطباء، حيث أنه في أحد المرات كان يستقل سيارة، واختلت في يد السائق عجلة القيادة، ووقعت السيارة في الترعة، وقفز السائق منها قبل سقوطها، ولكن الجيزاوي ظل داخل السيارة التي سقطت في أعماق المياه، وظن الجميع بأنه لقي حتفه، وعندما هَمّ الطبيب الشرعي لكي يقوم بتشريح الجثه، حدث أمر عجيب أذهل كل من كان بالمشرحة، حيث انتفض الجيزاوي جالسًا، وقال: “هذه قدرة الله”.

نشأت أزمة في حياة الفنان عمر الجيزاوي بسبب أغنية كان قد سجلها الجيزاوي، بإسم “ياللي من البحيرة.. ياللي من أهل الصعيد”، لكنه فوجئ بأن الفنانة شادية تغنيها بإسم “مصر اليوم في عيد”، بعد أن قدمها الملحن جمال سلامة لشادية، وتسبب ذلك في إصابته باكتئاب وحزن شديد، أصيب على إثره بجلطة، وتوفي بعدها بتسع شهور في عام 1983.43738036