شاهد .. لن تتخيل كيف ظهرت .. مودل آش تصدم متابعيها بصور نادرة ومثيرة. | اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر لن تتخيل كيف ظهرت .. مودل آش تصدم متابعيها بصور نادرة ومثيرة. | اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء السعودية، ​مودل آش، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بصور ومقاطع فيديو نادرة.

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وظهرت الشابة السعودية في الصور والمقاطع، بإطلالات مختلفة تمامًا عما تظهر عليه في وقتنا الراهن.وعلقت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على مشاركته قائلة: “صور الماضي الذهبي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بإطلالات مودل آش القديمة، وأكدوا أن ملامحها تغيرت كثيرا عما كانت عليه في السابق.يأتي ذلك بعدما أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل آش، في وقت سابق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن جمالها وأنوثتها والغيرة.

وقالت مودل آش في مقطع الفيديو المتداول بعدما نشرته عبر حسابها الرسمي بتطبيق "سناب شات": "أيوه ناس كثيرة يموتون بالغيرة من جمالي وأنثوتي، لأن ما كثير شافوا بنت سعودية بها الجمال".

واضافت: "وأنا أصلا أجمل سعودية، ملكة جمال السعودية ما حد قبلي ولا حد بعدي، ولا حد بيجي بعدي. أنا شيء ما راح يكرره التاريخ جمالي وأنوثتي راح يتذكره كتب والتاريخ كله".

وتابعت مودل آش قائلة: "أنا أجمل امرأة في عالمكم أيها البشر أنا أجمل مخلوق ظن شوفوا جمالي الناس تراني من الشاشة تتحسن نفستها يتعدل مزاجها، يروقون وهم رايحين للدوام أسوء مكان ليش لأن أنا هرمون السعادة".

وختمت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل: "أغلب الشباب إذ مش كل الشباب يحبوني فحرام بعض الناقصات مو البنات الواثقات في نفسهم لا يحبوني".

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