شاهد .. بأوقح اطلالة على الكرة الارضية.. ماهلقا جابري تظهر بدون ملابس تماماً بصورة خادشة بفوطة الاستحمام؟

انت الان تتابع خبر بأوقح اطلالة على الكرة الارضية.. ماهلقا جابري تظهر بدون ملابس تماماً بصورة خادشة بفوطة الاستحمام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلقا جابري الجمهور مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

23780437

حيث ظهرت وقد وضعت على جسدها فوطة إستحمام فقط، وبدت عارية تماماً تحتها وتقف على شرفتها، واكتفت بالتعليق: "الغروب".



واعتر المتابعين إطلالتها هذه من أجرأ الإطلالات لها وانصدموا بتصرفها هذاوكانت نشرت ماهلاغا صور لها عبر حسابها الخاص،

ظهرت فيها من جلسة تصوير، وقد إرتدت فستان أسود طويل وضيق وأبرزت خلفيتها من خلال وقفتها. 23780437