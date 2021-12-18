شاهد .. ليلة سوداء .. شاب مصري فشل في معاشرة عروسته في ليلة الدخلة فقام بهذا العمل الصادم والمحرم شرعاً !

انت الان تتابع خبر ليلة سوداء .. شاب مصري فشل في معاشرة عروسته في ليلة الدخلة فقام بهذا العمل الصادم والمحرم شرعاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنهى شاب مصري حياته بالانتحار، وذلك بعد نحو ساعة من زفافه، حي أقدم الشاب البالغ من العمر 36 عاما، على طعن نفسه في البطن، ويرجع السبب لأسباب

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وكشف الزوجة خلال التحقيقات أنه عقب اختلائهما عقب انتهاء حفل الزفاف، لم يتمكن الزوج من القيام بواجباته الزوجية، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام،

وعقب غيابه لوقت طويل لحقت به الزوجة، فعثرت عليه غارقا في دمائه بعدما طعن نفسه بالسكين، فاستغاثت بأهله، الذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.24101018