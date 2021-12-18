شاهد .. مفاجأة فنية صادمة..لن تصدق ما كان يفعل عادل إمام كل يوم ..لأجل دلال عبد العزيز وهي في العناية المركزة ؟تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية صادمة..لن تصدق ما كان يفعل عادل إمام كل يوم ..لأجل دلال عبد العزيز وهي في العناية المركزة ؟تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، حتى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز دائما ماتؤكد أن عادل إمام صديق مقرب للعائلة.

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وكشفت مصادر صحفية أن الزعيم ​عادل إمام​ لم يتوقف عن الاتصال بشكل يومي بالمستشفى الذي كانت تتلقى فيه الفنانة الراحلة ​دلال عبد العزيز​ العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتعرضها لمضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاتها.

وأكدت معلومات خاصة بموقع "الفن"، أن ما يفعله إمام ليس غريباً عنه وهو الحريص على صداقاته في الساحة الفنية خصوصاً وقت الازمات .



ونعى الزعيم عادل إمام، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد صراع مع المرض.

ونشر الزعيم، صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020.

وكتب إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها".

وكتب إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها".



وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، في السابع من أغسطس الماضي، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.80463967