شاهد .. اتفرج : النجمة كيم كاردشيان تفقد بوصلة الأدب وتدخل عالم الجرأة بقوة وتظهر من دون ملابس وتغطي صدرها بيديها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : النجمة كيم كاردشيان تفقد بوصلة الأدب وتدخل عالم الجرأة بقوة وتظهر من دون ملابس وتغطي صدرها بيديها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مجموعة صور وصفت بالغريبة،

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ظهرت فيها بدون ملابس وتضع مجسم صدر باللون الأسود على جسدها وتغطيه بيديها، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا قويا ولم تعلق على الصورة.

وتفاعل المتابعون مع صور كيم، معبرين عن دهشتهم وإستغرابهم من اطلالتها الغريبة والتي لم يعرف الهدف منها، وخاصة انها لم تكتب شيئا على الصور، بينما أشاد البعض بجمالها واثارتها مؤكدين على حبهم لها.

وكانت قد نشرت كيم كارداشيان صورا عبر حسابها في انستغرام صورا مع صديقتها بحفل زفافها، ولفتت الأنظار بفستانها الغريب، وتسريحة شعرها الفريدة التي تعتمدها للمرة الأولى،

حيث ارتدت فستان أسود طويل وتصميمه من الأعلى يشبه حمالة الصدر، وسرحت شعرها على طريقة الظفائر، نالت بها اعجاب المتابعين.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل صورة لكيم كارداشيان برفقة النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، في حديقة ملاهي بكاليفورنيا وهي تمسك بيده، وتساءل البعض عن وجود علاقة بينهما رغم انه يصغرها ب14 عاما.

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