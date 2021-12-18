شاهد .. رساله صادمة: والد الفنان حسام حبيب يوجه رسالة غامضة للنجمة شيرين عبد الوهاب؟

انت الان تتابع خبر رساله صادمة: والد الفنان حسام حبيب يوجه رسالة غامضة للنجمة شيرين عبد الوهاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

وجه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، رسالة غامضة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحته في موقع فيسبوك، تزامنا مع طرح أغنيتها الجديدة خاصمت النوم.

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وقال تعليقا على الفيديو الخاص بالأغنية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وأرفق تعليقا غامضا، يبدو وكأنه رسالة للأولى، استعان خلالها بكلمات أغنية "بلاش تحدي"،

من غناء حسين المصري، وكلمات الشاعر الراحل مرسي السيد، تضمنت كلمات الرسالة: "من غير تحدي بلاش تعاندي، في كلمة لسه أخيرة عندي، مين في الدنيا حبك قدي، لاحد قبلي ولا حد بعدي".

وسرعان ما أثارت الرسالة الغريبة والغامضة التساؤلات نحو ما قام به والد حسام حبيب، قبل ساعات ماضية، إذ ربطها البعض بمحاولاته في عودة العلاقة مرة أخرى، بين نجله والمطربة.



وقبل أيام، وجه حسين حبيب رسالة لابنه، قال خلالها: "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك، وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك، وعلى المواقع صلبوك".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد فاجأت جمهورها قبل أيام، بالظهور بمظهر صادم، إذ ظهرت حليقة الرأس، خلال تواجدها على أحد مسارح مدينة أبو ظبي، في دولة الإمارات،

أثناء حفل موسيقي لها، وسرعان ما انتشرت الأنباء، التي زعمت أن طليقها حسام حبيب هو من قام بحلق شعرها قبل الانفصال، وهو ما كشف حقيقته كريم الحميدي مدير أعمال الأولى.99442566