شاهد .. جمالها يفوق الوصف ويصعب على العقل تصديقه .. اتفرج ابنة الملكة (احلام) تخطف الأنظار بحسنها الفتان وتذهل العرب والعجم بإطلالة تفوق الخيال ( اتفرج )

انت الان تتابع خبر جمالها يفوق الوصف ويصعب على العقل تصديقه .. اتفرج ابنة الملكة (احلام) تخطف الأنظار بحسنها الفتان وتذهل العرب والعجم بإطلالة تفوق الخيال ( اتفرج ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة الاماراتية احلام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة ابنتها البكر فاطمة الهاجري.

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وظهرت احلام في الصورة الى جانب ابنتها فاطمة فيما كانا يضعا قناع الوجه وعلقت عليها كاتبة: “فطومتي بنتي ما شاء الله”.

يذكر ان احلام كانت قد احتفلت منذ اشهر قليلة بعيد ميلاد ابنتها فاطمة حيث كشفت عن تفاصيل الحفل المبهر الذي نظمته بهذهر مقطع الفيديو تفاصيل الحفل الضخم والذي تضمن مجموعة من كعكات عيد الميلاد الضخمة، إلى جانب تفاصيل أخرى أصبحتآآ محط أنظار الجميع.

وحديث تواصلهم، حيث عبر عدد من المتابعن عن انبهارهم بهذا الحفل وجاء في التعليقات: “في حفل زواجي ما عملت نصف هيك”، “الله يعطيك العافية فنانتنا ويباركلك في بنتك”، “في عيد مولدي بيعطوني ساندويتش وبالونة”.

يذكر ان احلام ومبارك الهاجري كانا قد تزوجا في عام 2003، ورزقا بـ3 أبناء هم فاهد وفاطمة ولولوة، لكنها تحرص على إخفائهم عن وسائل الإعلام.

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