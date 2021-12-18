شاهد .. فوله واتقسمت نصين: تشبهها تماماً : اتفرج صورة قديمة تكشف ملامح والدة اجمل فنانه ميرفت أمين .. والمفاجأة في جنسيتها ؟

انت الان تتابع خبر فوله واتقسمت نصين: تشبهها تماماً : اتفرج صورة قديمة تكشف ملامح والدة اجمل فنانه ميرفت أمين .. والمفاجأة في جنسيتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية تداول واسع لصورة والدة الفنانة ميرفت أمين حيث ظهرت الملامح المتقاربة والمتشابهة .

49811473



ووفقا لـ المصر اليوم فقد خطفت الأنظارصورة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي تجمع بين الفنانة ميرفت أمين ووالدتها بالأبيض والأسود، لتشابه الملامح بين الفنانة ووالدتها ذات الجنسية الاسكتلندية.

وظهر كلتاهما يقفان بجوار بعضهما، دون كشف كواليس الصورة، حيث لم تشارك الفنانة من قبل بصورتها مع والدتها، لكنها اكتفت في برامج تليفزيونية سابقة، بذكر جنسيتها الاسكتلندية، حيث ورثت عنها جمالها، يذكر أن والد الفنانة مصري من مواليد محافظة المنيا.



كانت «آمين» بدأت حياتها الفنية في فترة الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية «يا طالع الشجرة» لتوفيق الحكيم،

وبعد التخرج احترفت التمثيل وقدمت مسرحية «مطار الحب» مع الفنان عبدالمنعم مدبولي، واكتشفها وقدّمها للتمثيل في السينما، الفنان أحمد مظهر، عام 1968، وشاركته في فيلم «نفوس حائرة»، ومن هنا اشتهرت الفنانة.

49811473