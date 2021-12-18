اتفرج – رانيا يوسف فرمت لورديانا في الرقص البلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الفيديوهات في الحالة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "،وهي ترقص مع الراقصة جوهرة على احدى الأغاني الشعبية.

وظهرت رانيا يوسف بفستان ضيق ومكشوف الصدر باللون الأبيض ومطبوع عليه بكتابات باللون الأسود، كما إنتعلت الكعب العالٍ باللون الأحمر ليبرز أنوثتها وجمالها.

وإرتدت جوهرة بدلتين رقص والتى ظهرت بهم مع رانيا يوسف ،واحدة باللون الأسود والثانية باللون الذهبي ،لتعكس أنوثتها ورشاقتها ولم ترتدي حذاء ،لتكون حافية القدمين.

ولم يكن الظهور الأول الذي يجمع بين رانيا يوسف وجوهرة ،حيث نشرت الأولى صورًا من عطلة عيد الأضحى بالساحل الشمالي عام 2018م، عبر حسابها على الموقع الأشهر "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور بصحبة الراقصة الروسية جوهرة وعدد من صديقاتها، وعلقت قائلة: "أحلى صحبة في الساحل ومع الجميلة القمر الفنانة جوهرة ".