شاهد .. جورجينا حبيبة رونالدو تظهر بملابس خادشة في الحمام برفقة شاب مجهول .. وهذا ما يفعلانه وردة فعل كريستيانو صادمة! اتفرج

انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة رونالدو تظهر بملابس خادشة في الحمام برفقة شاب مجهول .. وهذا ما يفعلانه وردة فعل كريستيانو صادمة! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة لعارضة الأزياء "جورجينا رودريغز​"، وهي في "الحمام"، مع شاب مجهول الهوية.

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وظهرت جورجينا في الصورة المتداولة وهي ترتدي حمالة الصدر، وتيشرت قصير، بينما الشاب المجهول يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وهو ما يرجح أنها أمضت ليلتها معه.

وقال مغردون إن صورة جورجينا، من المرجح أنها التقطت لها قبل علاقتها مع كريستيانو رونالدو، حيث أنها بلاشك كانت على علاقات عاطفية مع الشباب، مثل كريستيانو رونالدو الذي كان له أيضًا العديد من العلاقات، وأشهرها علاقته مع عارضة الأزياء الروسية" إيرينا شايك" قبل بضع سنوات.

يذكر إن جورجينا عادة ما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا، صورا من حياتها الشخصية مع كريستيانو رونالدو، وعادة ما تتسم تلك الصور بالجرأة.

أسباب عدم زواجها من كريستيانو رغم إنجابها منه؟

رغم أن الإسبانية جورجينا رودريغيز، على علاقة مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات، وقد انجبت منه طفلة، وهي حامل الآن بتوأم، إلا أنهما لم يتزوجا حتى الأن.

وعن سبب تأخر زواجهما، قالت جورجينا في مقابلة صحفية، إنها مرتبطة بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام مع رونالدو، وهو ما تسبب في تأخر خطوة الزواج حتى الوقت الحالي.

وأضافت: "أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة".

وواصلت: "الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرا ويحبني وأنا أبداله الحب والإعجاب".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن سبب تأخر زواج رونالدو وجورجينا هي ماريا دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي، بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإسبانية تمتلك أطماع اقتصادية وتريد الاستفادة من أموال "الدون".

وأعلن رونالدو وجورجينا الأسبوع الماضي أنهما ينتظران توأم، حيث نشر النجم البرتغالي صورة له مع جورجينا عبر حسابه في "إنستغرام" وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وأرفقها بالقول: "يسعدني الإعلان عن أننا ننتظر توأما. قلوبنا مليئة بالحب - ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

وذكر موقع "Hola" أن جورجينا قالت في مقابلة تم نشرها في أكتوبر 2020: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء"، وبعد عام واحد بالضبط، توشك عارضة الأزياء على تحقيق حلمها.

ووفقا للمصدر فإن جورجينا، حامل في الأسبوع الثاني عشر.

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