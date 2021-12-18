شاهد .. راقصة شهيرة فاتنة الجمال تسببت في انفصال الفنان فريد الأطرش عن حبيبته وضربها أمام الجميع .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر راقصة شهيرة فاتنة الجمال تسببت في انفصال الفنان فريد الأطرش عن حبيبته وضربها أمام الجميع .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

في تقرير اليوم تناول خبر سبق وان تم نشره في صحف ومجلات عربية خلال العقود الماضية وكما هو حال المشاهير تبقى الاخبار متداولة على المدى البعيد

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كما هو الحال مع فريد الاطرش والذي يعد من أشهر المطربين الذين اشتهروا في مصر، كما جمعوا بين مجال الغناء والتمثيل معا، وقد ولد الأطرش في عام 1917،

وهو ينتمي إلى آل الأطرش وهي إحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا، وهي منطقة تسمى جبل الدروز نسبة لسكانها من الدروز.

وقد تزوج الأطرش ثلاث مرات الأولى عام 1899، والثانية في عام 1909، والثالثة في عام 1921. ووالدته تعد من المطربات وهي تدعى علياء المنذر، وقد تميزت بلون غنائي معين.



وهناك الكثير من القصص والروايات نقلت عن مشاهير الفن في مصر، وهي تحمل الكثير من الأسرار التي لم تنتشر بصورة كبيرة،

وربما يرجع عدم انتشارها إلى عدم وجود شبكة الإنترنت إلا حديثا، هذه الشبكة التي جعلت المعلومات والأسرار ليس لها حدود.

وضمن القصص التي تم نقلها عن فريد الأطرش، والذي يعد من كبار الموسيقيين في مصر، أنه كان على علاقة عاطفية بفتاة تدعى مديحة، وهذه العلاقة استمرت لمدة عشر سنوات، وهذا حسبما ذكر في مجلة الشبكة، وهي من عائلة ثرية.



وقد انتهت علاقة الأطرش بهذه الفتاة بسبب إهانتها للراقصة الشهيرة سامية جمال، حيث كان الأطرش متواجدا معها في ملهى ليلي بشارع الهرم.



لقد وصفت مديحة سامية جمال بكلمات سيئة بصوت عالي سمعه المتواجدين في الملهى، مما دفع فريد الأطرش إلى ضرب مديحة أمام الجميع بعد بكاء سامية جمال، وبعد ذلك دخل الأطرش في علاقة عاطفية مع سامية.29620164