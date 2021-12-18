شاهد .. لن تصدق: من هو الفنان الذي يخاف منه النجم (رامز جلال) وترتعد منه فرائصه في كل مرة عند سماع صوته؟ حاول أن يمقلبه فحدثت مفاجأة غير متوقعة؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: من هو الفنان الذي يخاف منه النجم (رامز جلال) وترتعد منه فرائصه في كل مرة عند سماع صوته؟ حاول أن يمقلبه فحدثت مفاجأة غير متوقعة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف الفنان حمدي الميرغني عن بعض أسرار الفنان الشهير رامز جلال وحبه للمقالب، وعن الشخص الوحيد الذي يخاف منه رامز جلال وترتعد فرائصه عند سماع صوته.

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جاء ذلك خلال إستضافته في برنامج "on set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، على قناة ON، وتحدث خلاله الفنان حمدي الميرغني عن أحدث أعماله السينمائية، فيلم "ديدو"، الذي يركز على الأطفال بشكل كبير.

وقال الميرغني أن في إطار حديثه عن رامز جلال: "رامز بيحب المقالب أكتر من نفسه، بس هو بيخاف وبيترعب من خالد الصاوى، لأن في مرة في كواليس الفيلم كان رايح يعمل مقلب فى خالد الصاوى وهو نايم ويزمر فى ودنه وبمجرد لما خالد الصاوى فتح عينه قاله أطلع بره، راح رامز قفل الباب وخرج وقالي أول مرة أخاف من حد".



وكشف الفنان الميرغني أن فلم "ديدو" جراء تصويره من العام 2019، وهو من طلب المشاركة فيه لأنه أعجب به، موضحا أن التصوير آخذ من الطاقم 7 اشهر بسبب الجرافيك.



اما فلم "أحمد نوتردام"، فقد أوضح الميرغني أنه تم تصويره في العام 2020، وتصادف عرضه مع عرض فلم"ديدو".



وتدور أحداث فيلم "أحمد نوتردام" حول صحفى يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحمد نوتردام"،

ويقرر الصحفى "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب، ويطلق على نفسه اسم "أحمد نوتردام" ليجذب انتباه السفاح، وبالفعل ينجح فى ذلك ويبدأ السفاح فى البحث عنه ظنا منه أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة.

وتتوالى الأحداث إلى أن يكتشف الصحفى سر قتل السفاح للسيدات فى منزله.

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة، رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.74068741