شاهد .. بعد 13 عاماً من عرضه .. لن تصدق كيف تغير شكل بطل مسلسل (يوسف الصديق) - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر بعد 13 عاماً من عرضه .. لن تصدق كيف تغير شكل بطل مسلسل (يوسف الصديق) - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات فنية معنية بأخبار المشاهير صورة حديثة للفنان الإيراني مصطفى زماني الذي قام بتجسيد دور سيدنا يوسف الصديق في مسلسل "يوسف الصدّيق"، والذى عرض عام 2008.

وقارن النشطاء بين الصورة الحديثة وصورة قديمة للفنان الإيراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد تجسيد دور نبي الله يوسف الصديق، حيث تحدثوا عن تمتعه بنفس الوسامة وعدم تغيّر معالم وجهه.62583238

وزماني هو ممثل إيراني، بدأ التمثيل لأول مرة في مسلسل (يوسف الصديق) عام 2008، حيث قدم شخصية النبي يوسف عليه السلام، وحقق له هذا الدور شهرة واسعة.

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