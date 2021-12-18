شاهد .. على نهج ميا خليفة .. رهف القنون في صورة نارية بمايوه احمر بقطعتين تشعل الانترنت وهذا ما قالته عن مناطق جسمها المحظورة

انت الان تتابع خبر على نهج ميا خليفة .. رهف القنون في صورة نارية بمايوه احمر بقطعتين تشعل الانترنت وهذا ما قالته عن مناطق جسمها المحظورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وظهرت رهف القنون قرب إحدى الشواطئ في المساء ترتدي مايوه أحمر اللون وتقوم بحركات جريئة استعرضت من خلالها مؤخرتها وبعض أجزاء جسدها المثيرة.

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وهاجم بعض رود مواقع التواصل، رهف بشكل عنيف رغم إغلاقها خاصية التعليقات، فيما ابدا آخرون إعجابهم بجرأتها وتغزلوا بمفاتنها.

وتداول المنتقدون والمعجبون، صورة الشابة السعودية، على نطاق واسع، مع تعليقات تنوعت بين الهجوم والانتقاد وبين الدعاء لها بالهداية، وأيضا بين الغزل والتحرش.

وتصدرت رهف القنون، الترند في السعودية وبقية دول الخليج العربية بعد وقت قصير من نشرها لهذه الصورة المثيرة .37403933