شاهد .. دبرت مكيدة لأم زوزو.. وقفت أمام حسين فهمي وفؤاد المهندس وأحمد رمزي.. تعرف على شاهيناز شقيقة شويكار التي تزوجها حلمي بكر؟

انت الان تتابع خبر دبرت مكيدة لأم زوزو.. وقفت أمام حسين فهمي وفؤاد المهندس وأحمد رمزي.. تعرف على شاهيناز شقيقة شويكار التي تزوجها حلمي بكر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كرهها كل من اتفرج فيلم «خلي بالك من زوزو» للسندريلا سعاد حسني وحسين فهمي، حينما دبرت المكيدة لأم زوزو، نعيمة ألماظية، وقامت بأداء دورها تحية كاريوكا،

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فصافي أو شاهيناز إبراهيم طوب صقال استطاعت برغم ملامحها الطفولية، أن تجيد أدوار الفتاة الأرستقراطية الحاقدة على البطلة، التي اختطفت قلب من تحب.

ولكن شاهيناز نجحت أيضاً في الأدوار الثانوية طوال 10 سنوات أثمرت عن 19 عمل فني، مثل: شخصية البنت الحالمة مع نجاة الصغيرة في فيلم «شاطئ المرح»،

والفتاة الماكرة مع زبيدة ثروت في فيلم «زمان يا حب»، والفتاة المراهقة في «شباب مجنون جداً» مع أحمد رمزي وسعاد حسني، والمضيفة الأمريكية في «مطاردة غرامية» مع فؤاد المهندس وشويكار،

ولها مسلسلين هما: لاتطفئ الشمس والأبواب المغلقة، ومسرحية واحدة هي «مطار الحب» مع يوسف شعبان وعبدالمنعم مدبولي.

الشريرة ذو الملامح الطفولية، بدأت مسيرتها في سن صغير عام 1964، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة شويكار،

ووالدها كان من الطبقة الوسطى ويعمل كموظفاً في هيئة البريد، وتزوجت من الموسيقار حلمي بكر، وأنجبت منه ابنه الوحيد هشام بكر.57232756