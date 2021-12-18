شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فيفي عبده بصدر عريان : “حنن وهنن خليك حنين” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأطلت فيفي عبده في فيديو نشرته بفستان أخضر طويل مكشوف الصدر بكرانيش باللون الأسود، وشعرها الأسود الكيرلي، وكعادتها لم ترتدي حذاء وتراقصت على أنغام أغنية الفنانة هدى “حنن وهنن خليك حنين”.

وكان مكياج فيفي المعتاد الذي دائما تعتاد الظهور به، ولكن أقل حدة من المرات السابقة حيث قدمت وصلة رقص إستعراضية مدتها دقيقتين.

وانهالت التعليقات على فيفي عبده من متابعيها حيث علقت الفنانة غادة عبد الرازق بوضع “إيموشن قلوب”، وعلقت آخرى “هو فيه ايه؟!”، كما علق آخر بالقول: ولية كفايه بقي اتهدى.