شاهد .. صورة تشعل ضجة في مواقع التواصل .. اطلالة جريئة لزوجة نجم قناة طيور الجنة (محمد بشار) على اليخت. | اتفرج.

انت الان تتابع خبر صورة تشعل ضجة في مواقع التواصل .. اطلالة جريئة لزوجة نجم قناة طيور الجنة (محمد بشار) على اليخت. | اتفرج. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة جديدة لنجم قناة طيور الجنة السابق ، محمد بشار مع زوجته على متن يخت وسط البحر .

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة ، التي نشرت قبل أسابيع حيث تناقلوها وعلقوا عليها مصدومين من مظهره وشكل زوجته .

وجاءت التعليقات على الصورة ما بين التعبير عن التساؤل ، كيف أصبح محمد بشار بعد هذه السنوات ، وما بين الحديث على أنه الوحيد الذي لم يتغير أبدا ، لا سيما أنه بدأ مشواره في القناة بعمر صغير .

ولهذا السبب ، لن يظهر التغيير عليه مع مرور السنوات ، مثل بقية الأطفال الذين اشتهروا من خلال القناة . و ظهرت زوجة محمد بشار بدون حجاب ، في الوقت الذي ارتدت شقيقته ديما بشار الحجاب بسن صغيرة عند مشاركتها في القناة .

إلا أن البعض رأى أن الأمر حرية شخصية ، وأن قرار الحجاب قد تكون شقيقته اتخذته من تلقاء نفسها ، على عكس زوجته ، ولا يحق لأحد التدخل بهما .

ومحمد بشار هو منشد أردني الجنسية ، اشتهر من خلال قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال .وقدم عددا من الأناشيد إلى جانب شقيقته ديما بشار .

واشتهر محمد وشقيقته بشكل كبير ، من خلال القناة إلى جانب الأخوين الوليد .

والمعتصم مقداد وشقيقتهما جنى ، أبناء خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة .

وفي الوقت الذي ما زال فيه أبناء خالد مقداد يحققون شهرة واسعة جدا .

لا سيما بعد افتتاحهم قناة خاصة لهم على يوتيوب يتابعها الملايين من الأشخاص ، غاب محمد وشقيقته ديما بشكل كبير .

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