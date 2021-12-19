شاهد .. قامت بأمر غريب وظلت تردد هذه الجملة .. تفاصيل جديدة عن آخر لحظات الفنانة الراحلة (دلال عبدالعزيز) في غرفة العناية المركزة.

انت الان تتابع خبر قامت بأمر غريب وظلت تردد هذه الجملة .. تفاصيل جديدة عن آخر لحظات الفنانة الراحلة (دلال عبدالعزيز) في غرفة العناية المركزة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت مصادر في المستشفى الذي كانت تمكث بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها عن اشياء لأول مرة نعلم بها.

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وبينت المصادر، أن آخر كلماتها كانت مناداتها على زوجها الراحل سمير غانم، حيث كانت تردد قبل فقدانها الوعي «سمير.. سمير».

ولفتت المصادر، إلى انه تدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، في الساعات الأخيرة وبدأت بفقدان للوعي نتيجة توقف وظائف الكلى أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى وصولا لتوقف القلب، الأمر الذي أصاب بناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصدمة.

وحول آخر ما فعلته الفنانة قبل رحيلها، فقد قامت دلال عبد العزيز بنزع ماسك جهاز الأوكسجين من أنفها، لأول مرة منذ تدهور حالتها الصحية جراء تليف الكبد بسبب إصابتها قبل أشهر بفيروس كورونا.13740347