شاهد .. كيم كارداشيان تظهر في اقوى مشهد صارخ وتستعرض جسمها بملابس لم تغط شيئاً .. ومؤخرتها المنفوخة حديث المتابعين. | اتفرج

انت الان تتابع خبر كيم كارداشيان تظهر في اقوى مشهد صارخ وتستعرض جسمها بملابس لم تغط شيئاً .. ومؤخرتها المنفوخة حديث المتابعين. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جريئو لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان.

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ظهرت كيم كارداشيان في بعض الصور وهي تسير في أحد شوارع أميركا، بكروب توب شفافة باللون الرمادي من دون حمالة صدر.

ووثقت الصور صدر نجمة تلفزيون الواقع وصدرها مكشوف بشكل واضح، وأكملت الاطلالة بتنورة متوسطة الطول باللون نفسه.

ولوحظ تركيز معظم المتابعين، من خلال تعليقاتهم، على مؤخرة ونهدي كيم كارداشيان البارزة بشكل مثير للعيان.

واعتبر البعض الآخر أن صور كيم صادمة وفاضحة، وإعترضوا على ظهورها بهذه الطريقة.

من جهة اخرى من الواضح ان قرار كيم كارداشيان بالانفصال عن النجم العالمي كانيي ويست حاسم لا رجعة فيه.

وافادت مصادر ان كيم قد توجّهت للقاضي المختص بقضيتهما قائلة: “لن أتراجع عن القرار ولا توجد أي فائدة لبذل جهد في المصالحة”.

وفي وقت سابق تداول نشطاء ومواقع إخبارية، صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بصحبة النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، في حديقة ملاهي بكاليفورنيا الجمعة، متسائلين ما إذا كان هو صديقها الجديد.

وظهرت كاردشيان (41 سنة) التي تمضي قدما في إجراءات الطلاق من كاني ويست، في الصورة التي نشرتها مجلة People وهي تمسك بيد الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون (27 عاما)، الذي كان مخطوبا في السابق للمطربة والممثلة أريانا غراندي.

ويظهر الثنائي وهما يستمتعان بركوب الأفعوانية خلال احتفالات عيد الهالوين، بمزرعة نوتس المخيفة بكاليفورنيا. إلا أن أحد المقربين من كاردشيان قال: "إنهما يتجولان في نفس الدوائر ويلتقون من حين لآخر. إنهما مجرد أصدقاء يميلون إلى التسكع معا"

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