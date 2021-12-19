شاهد .. بجرأة مطلقه: تفقد عقلها ليلى الحديوي تفجر الإنترنت بصور اقل ما يقال عنها..عيب وتثير جنون الجمهور؟

انت الان تتابع خبر بجرأة مطلقه: تفقد عقلها ليلى الحديوي تفجر الإنترنت بصور اقل ما يقال عنها..عيب وتثير جنون الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أثارت عارضة الأزياء المغربية، ليلى الحديوي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بلباس البحرحيث زادت ليلى الحديوي من جرئتها، ونشرت صورة أقل ما يمكن أن توصف بها، أنها فاضحة ، خلال عطلتها الصيفية بشاطىء الحسيمة،

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على الرغم من الانتقادات الواسعة التي خلفتها أثارتها بهذا اللباس الذي اعتبره البعض فاضح وغير مناسب لها كونها تعتبر مؤثرة

وشاركت الحديوي د مجموعة من الصور لها ب “المايوه”، كما ظهرت في بعضها إلى جانب الفاشينيستا المغربية وزوجة اللاعب الدولي السابق نبيل باها، فرح فابيان، التي أطلت بدورها بلباس البحر.



وتلقت الحديوي بعدها من جديد أمام وابل من الانتقادات، لاسيما أنها كانت أكثر جرأة هذه المرة، واستعرضت قوامها بلباس البحر .28995851