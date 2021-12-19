شاهد .. اتفرج: لأول مرة .. ظهور مثير للنجمة التركية هاندا ارتشيل تسحر الجمهور بأطلالة جذابة فريدة من نوعها .. اتفرج ماذا ترتدي على جسدها الناعم؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: لأول مرة .. ظهور مثير للنجمة التركية هاندا ارتشيل تسحر الجمهور بأطلالة جذابة فريدة من نوعها .. اتفرج ماذا ترتدي على جسدها الناعم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورة مثيرة لها مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتناعي إنستغرام .

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وظهرت هاندا أرتشيل في صورة، لتعلن عن وجه إعلاني جديد لها لماركة ​Atasay​ للمجوهرات .

وعبرت هاندا عن حماسها وفرحتها بالخطوة الجديدة وإعلانها عن المجوهرات من خلال تعليقها على المنشور، قائلة: “أنا أرتدي شعور الحماسة بشكل كبير اليوم”.



ونالت الصور إعجاب جمهورها، معبرين عن حبهم لها، وإعجابهم بإطلالتها من خلال تعليقاتهم على الصورة.

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