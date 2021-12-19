شاهد .. لن تصدق: الفنان محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً.. ويواصل استفزاز الجمهور والسخرية بعد ظهوره بالشيشة؟ فيديو

انت الان تتابع خبر لن تصدق: الفنان محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً.. ويواصل استفزاز الجمهور والسخرية بعد ظهوره بالشيشة؟ فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

سخر الفنان محمد رمضان، من الهجوم الذي شنه عليه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ظهوره في لقاء تلفزيوني وهو يمسك الشيشة في يده.

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ونشر رمضان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ إنستغرام صورة له من اللقاء وهو يمسك الشيشة

وعلق عليها قائلًا: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التليفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين.

وكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم شديد بسبب الحفل الذي أحياه في العاصمة العراقية بغداد حيث تظاهر العشرات في بغداد،

احتجاجاً على الحفل، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: نرفض ونستنكر إقامة حفلات الفساد والتعري التي تمس مشاعر الناس وخدش حياءهم".



وكان محمد رمضان قد نشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لأحد الدعاة في العراق وهو يهاجمه فيه بقوله: "حفلة البارحة لمحمد رمضان 4 مليارات، هذه الحفلة لمخنث داعر أسود قبيح، انحدار وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام".



وعلق رمضان على تلك الواقعة قائلاً: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟ عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الاديان وكل الطوائف".14256730