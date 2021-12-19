شاهد .. دفنت خطيبها صباحاً ورقصت ليلاً .. حكاية أسطورة الرقص الشرقي الجميلة التي جرعتها سوزان مبارك السم .. من تكون؟ | تفاصيل غريبة؟

انت الان تتابع خبر دفنت خطيبها صباحاً ورقصت ليلاً .. حكاية أسطورة الرقص الشرقي الجميلة التي جرعتها سوزان مبارك السم .. من تكون؟ | تفاصيل غريبة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الراقصة دينا من أبرز الفنانات اللاتي أثرن جدلاً كبيراً سواء في حياتها الفنية أو الشخصية، تعد واحدة من أفضل الراقصات على مستوى الوطن العربي.

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، احتلت مكانة عالية في قلوب عشاق فن الرقص الشرقي، أطلقت عليها مجلة نيوزويك الأمريكية لقب "الراقصة المصرية الآخيرة"، حبها للرقص جعلها تدفن خطيبها صباحاً وترقص ليلاً.

ولدت دينا في العاصمة الإيطالية روما يوم 12 إبريل عام 1964 عمرها 56 سنة، عاشت حياة مختلفة في مرحلة طفولتها ثم عادت مع عائلتها إلى مصر وأقامت في حي السيدة زينب بالقاهرة،.

تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفةالراقصة دينا من أبرز الفنانات اللاتي أثرن جدلاً كبيراً سواء في حياتها الفنية أو الشخصية، تعد واحدة من أفضل الراقصات على مستوى الوطن العربي، احتلت مكانة عالية في قلوب عشاق فن الرقص الشرقي، أطلقت عليها مجلة نيوزويك الأمريكية لقب "الراقصة المصرية الآخيرة"، حبها للرقص جعلها تدفن خطيبها صباحاً وترقص ليلاً.

ولدت دينا في العاصمة الإيطالية روما يوم 12 إبريل عام 1964 عمرها 56 سنة، عاشت حياة مختلفة في مرحلة طفولتها ثم عادت مع عائلتها إلى مصر وأقامت في حي السيدة زينب بالقاهرة، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة..97696738