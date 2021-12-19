شاهد .. حفيدة الزعيم عادل إمام تفضح سرها عن فتى أحلامها امام العلن : ممثل شهير وخسيت عشانه 4 كيلو بعد طلب والدها ذلك؟

انت الان تتابع خبر حفيدة الزعيم عادل إمام تفضح سرها عن فتى أحلامها امام العلن : ممثل شهير وخسيت عشانه 4 كيلو بعد طلب والدها ذلك؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت هالة مقبل حفيدة الفنان الكبير عادل إمام عن تفاصيل من حياتها الشخصية في أول حوار إعلامي لها مؤكدة أن فتى أحلامها هو الممثل

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والمغني الكندي من أصل مصري «مينا مسعود» وذلك خلال استضافتها في برنامج «et بالعربي».

وكشفت حفيدة عادل إمام عن تفاصيل لقائها مع الفنان مينا مسعود مؤكدة أنها عرضت على والدها أن يدعمها في مقابلة نجمها المفضل لكنه فرض عليها شرطًا أن تنقص من وزنها مقابل ترتيب لقاء يجمعها بمينا مسعود ونجحت في التحدي الذي اقترحه والدها بعدما أعدت برنامجًا لخسارة الوزن.



تقليد جدها

وتحدثت هالة عن تفاصيل مقطع الفيديو الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره وظهرت خلاله وهي تقلد الزعيم عادل إمام من أحد مشاهد مسرحية «مدرسة المشاغبين» مبينة أنها حذفته بعدها بسبب تلقيها عددًا من التعليقات السلبية.



وعن حذفها لمقطع الفيديو الذي قلدت خلاله جدها الفنان عادل إمام قالت خلال اللقاء: «فيديو مدرسة المشاغبين مكنش في حاجة في مخي وانا بعمله وكذا حد افتكر أن علشان عملت فيديو ونزلته أن أنا عايزة امثل».

تعرضها للتنمر

وعن تعرضها للتنمر من قبل بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي تابعت حفيدة الزعيم حديثها خلال لقائها مع «et بالعربي» قائلة: «الناس مكنتش واخده بالها أنهم بيشتمو حد صغير ولو حد شتم عيالهم هينزلوا يموتوهم في الشارع».



وكشفت حفيدة عادل إمام عن أعمال جدها المفضلة وهي فيلم «مرجان أحمد مرجان» ومسلسلي «صاحب السعادة» و«عوالم خفية»



كما كشفت خلال اللقاء عن موهبتها لأول مرة مؤكدة أنها تهوى الرسم منذ صغر سنها و تقوم برسم اللوحات الفنية كما عبرت عن حبها لمينا مسعود والتحدي الذي دخلته مع والدها من أجل مقابلته.67499867