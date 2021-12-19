شاهد .. تعرف على قصة هذا الفنان الشهير ..أثقلته الديون وحين لجأ للزعيم عادل إمام .. رد عليه إمام بهذا الرد الصادم ليصاب بنوبة بكاء؟

انت الان تتابع خبر تعرف على قصة هذا الفنان الشهير ..أثقلته الديون وحين لجأ للزعيم عادل إمام .. رد عليه إمام بهذا الرد الصادم ليصاب بنوبة بكاء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

قصّة الفنان سليمان عيد، رواية حصلت بينه وبين الفنان عادل إمام والتي أدت إلى بكائه عقب مقابلته به في مسرحية الزعيم.

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وتحدث عيد أنه بعد زواجه كانت عليه ديون كثيرة ينبغي عليه تسديدها ولم يدري كيفية تسديدها لركود السينما في هذه الفترة.

وتابع خلال لقاء سابق ببرنامج "يحدث في مصر المُذاع على فضائية "إم بي سي" مصر، أنه بعد استمرار حالة الركود وتوقف مسرحية "جوز ولوز" عن العرض لظروف خاصة طلب من "فتوح أحمد" العمل معه في مسلسل مدته 10 حلقات ك"كومبارس" مقابل 75 جنيهًا في الحلقة الواحدة.



وتابع سليمان عيد أنه لما وجد شباب أصغر منه في المسلسل تملكه الحرج وفضَّل عدم الاستمرار في الدور، مشيرًا إلى أنه بعد محاولات من المخرج قبل الدور بشرط عدم ظهوره مباشرةً في المسلسل.



وأكمل أنه خلال هذه الفترة حضر عرض برومو لمسرحية عادل إمام "الزعيم" ومن هناك طلب من عادل إمام تمثيل دور في المسرحية فأخبره الأخير بأنه لا يوجد دور إلا لرجل عجوز، ليرد عليه ضاحكًا بأنه عجوز بالفعل.

وقال: أن الفنان عادل إمام سأله بتأخد كم؟ فرد عليه 600 جنيه، قال لهم خلوه يوقع على عقد بـ 1500 جنيه، يمكنه من تسديد ديونه وإجهاشه بالبكاء من غمرة الفرحة.73988107