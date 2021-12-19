شاهد .. بإطلالة خادشة .. نرمين الفقي رفعت رجليها للأعلى وكشفت مناطق محظورة من جسدها والجمهور: عيب استري نفسك كل شي باين. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة .. نرمين الفقي رفعت رجليها للأعلى وكشفت مناطق محظورة من جسدها والجمهور: عيب استري نفسك كل شي باين. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صور مثيرة للفنانة المصرية نيرمين الفقي من داخل صالة الألعاب الرياضية.

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وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي تؤدي تمارين رياضية كالوقوف على اليدين لكن اللافت في الصور كان ملابسها الرياضية الملتصقة التي كشفت أجزاء حساسة من جسدها ماعرضها لهجوم المتابعين. نرمين الفقي في احدى الصور وهي واقفة على يديها فيما تتلقى التعليمات من مدربها الذي كان واقفاً لجوارها الأمر الذي اعتبره جمهورها فضيحة مدوية.

واتهم متابعون النجمة المصرية بتعمد الإثارة عبر الظهور بهذه الملابس الفاضحة فيما علق آخرون بالقول " عيب استري نفسك، كل شي باين.

و تشارك النجمة نيرمين الفقي فى مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

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