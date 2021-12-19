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شاهد .. نافست رهف القنون بالوقاحة .. مودل آش تفقد عقلها وتطل بملابس النوم بإطلالة فاضحة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ موجة عارمة من الغضب بين المتابعين، بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه .

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وهي ترتدي ملابس نوم باللون الأصفر، مؤلفة من جامبسوت شورت وضيق جداً، ومفتوح عند منطقة الصدر، فصل تضاريس جسدها بشكل واضح، خصوصاً وأنها ممتلئة وترتدي ملابس ضيقة جداً، كما إستخدمت المرآة لكي تظهر إنعكاسات مؤخرتها عليها، وعلقت على الفيديو قائلة: "اتجرني نظارات عينك".

 

وقامت آش بإغلاق خاصية التعليقات حتى لا تسمع كلاماً يؤذيها، ولكن هذا لم يمنع المتابعين من تداول، هذا الفيديو تاركين تعليقات غاضبة عليه.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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