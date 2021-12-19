شاهد .. حبيبة اللاعب الشهير كريستيانو..جورجينا رودريغز.. بإطلاله صاروخيه فستانها يضعهما بموقف محرج للغاية طار وكشف المستور امام الجميع؟

انت الان تتابع خبر حبيبة اللاعب الشهير كريستيانو..جورجينا رودريغز.. بإطلاله صاروخيه فستانها يضعهما بموقف محرج للغاية طار وكشف المستور امام الجميع؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات.

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وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات".



يذكر ان جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ قد أعلنا انهما ينتظرا توأماً مع الاشارة الى ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه وابنة من جورجينا انجبتها قبل سنتين.84574438