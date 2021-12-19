شاهد .. واقعة غريبة وتفاصيل صادمة وغير متوقعة .. أربع معلمات في السعودية يتناوبن على معاشرة السائق الخاص والمفاجأة في ردة فعله المفاجئة !! .. (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر واقعة غريبة وتفاصيل صادمة وغير متوقعة .. أربع معلمات في السعودية يتناوبن على معاشرة السائق الخاص والمفاجأة في ردة فعله المفاجئة !! .. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة تعد الاغرب من نوعها قررت 4 معلمات في المملكة العربية السعوية معاشرة سائقهن الخاص.

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و الذي كان يوصلهن إلى مقر مدرستهن في إحدى القرى النائية بمنطقة “الباحة” بالسعودية لما “يتمتع به من أخلاق حميدة” بحسب إفادتهن.

وقد وافق الرجل على العرض المغري حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من إرهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، قبل اسابيع فقد أكمل السائق السعودي بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع.

ويبدو أن المعلمات قررن “التطبيق العملي” لما تناوله مسلسل “طاش ما طاش” الذي عرضته قناة “إم بي سي ” ، حيث تحدثت إحدى الحلقات عن 4 معلمات قررن الاقتران بسائقهن وشقيقه وتخصيص راتب شهري للسائق الذي كان يقلهن يوميا من الرياض إلى إحدى المناطق النائية.

وعلق أحد على القصة بشكل طريف حيث قال : واضح انهم بيتناوبو عليه.

والطريف أيضاً أن حلقة “طاش ما طاش” أظهرت السائق وشقيقه وهما يرتديان الفستان بينما ارتدت النساء البشت.43052699