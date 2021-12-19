شاهد .. وأخيراً الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف السر الخطير في علاقتها مع طليقها حسام حبيب

انت الان تتابع خبر وأخيراً الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف السر الخطير في علاقتها مع طليقها حسام حبيب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - باتت النجمة شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بعد تخليها عن شعرها وظهورها بشكل مختلف، عقب انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وفي حفل غنائي أحيته في أبوظبي، وكشفت العديد من الأسرار من خلال تصريحاتها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

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ومن الواضح أنه يوجد العديد من الأسرار والحكايات ومن المقرر أن تكشفها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، في حلقة خاصة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2022، حيث سجلت المطربة المصرية مؤخرًا حلقتها التي تظهر فيها بشكلها الجديد الذي فاجأت به جمهورها مؤخرًا.

ويعد ذلك أول ظهور إعلامي في برنامج تليفزيوني لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وإعلانها عودتها القوية إلى عالم الفن، لتواصل مسيرتها الفنية الناجحة التي بدأتها بانطلاقة قوية مع محمد محيي، في ديو بحبك عام 2001 من ألبوم صورة ودمعة.

وكشفت النجمة أنها فعلت ذلك بسبب التعنيف النفسي الكبير، والاكتئاب التي تعاني منه، بعد طلاقها من حسام حبيب.

ونشرت نضال الأحمدية تسجيلا صوتيا لـ حوار مع شيرين عبد الوهاب مؤخرا، كشفت فيه أسباب طلاقها وأكدت أنها تعتزم العودة بقوة إلى عالم الفن، وترغب في القيام ببطولة عدة أفلام سينمائية، وطرح أغاني عديدة في الفترة المقبلة.81957836