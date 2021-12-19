شاهد .. تنبؤات مزعزعه يشب لهولها شعر الرأس .. الفلكية ليلى عبد اللطيف تصرح بتوقعات مخيفة للعام المقبل 2022.

انت الان تتابع خبر تنبؤات مزعزعه يشب لهولها شعر الرأس .. الفلكية ليلى عبد اللطيف تصرح بتوقعات مخيفة للعام المقبل 2022. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت ليلى عبد اللطيف بحلقة جديدة مع مقدم البرامج رجا ناصر الدين على قناتها الخاصة على يوتيوب واطلقت سلسلة من التوقيعات الجديدة منها .

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السيسي سيتخذ قرارات مهمة في بداية العام الجديد وعفو عام عن المساجين كما سيتخذ خطوات اقتصادية هامة في البلاد وسيتم بنا مجمعات سكنية ضخمة لحل مشكلة السكن في مصر.

ظهور مفاجئ لسيف الإسلام القذافي وتحضيرا لخطاب سيؤثر على الشعب الليبي.

تعرض احدى الولايات الاخطر زلزال مدمر سيكون هناك حالة ذهول وكارثة غير مسبوقة.

موجه جديدة من عمليات الارهاب تطال المطارات او الملاهي الليلسة ومحطات القطارات في أروبا.

حدث صادم ينتشر في احد الأفراح لشخصية مشهورة سياسية او فنية سيتحول الفرح الى حزن.

في بداية 2022 أزمة عالمية متوقعة وستتأثر بها الكثيرمن الدول

زلزال يضرب دولة عربية وسيتأثر به لبنان، سوريا فلسطين والأردن.14350574