شاهد .. صفعة هند رستم المدوية على وجه رشدي اباظة افقدته كل ما يملك والخيانة هي العنوان.. تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر صفعة هند رستم المدوية على وجه رشدي اباظة افقدته كل ما يملك والخيانة هي العنوان.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت هند رستم حياتها الفنية بدور صغير في أغنية “اتمخطري ياخيل” من فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد، لتنطلق بعد ذلك وتصبح من أهم نجمات زمن الفن الجميل، واستطاعت الفنانة هند رستم الحصول على لقب ملكة الإغراء.

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كانت الفنانة الراحلة هند رستم ملكة، وأيقونة للأنوثة والرقة، وعشقها الكثيرين، وكان على رأسهم الفنانين رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، اللذان أحباها بشدة، وعرضا عليها الزواج، لكنها قابلتهم بالرفض.

بدأت هند رستم حياتها الفنية بدور صغير في أغنية “اتمخطري ياخيل” من فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد، لتنطلق بعد ذلك وتصبح من أهم نجمات زمن الفن الجميل، واستطاعت الفنانة هند رستم الحصول على لقب ملكة الإغراء.

رفضت الزواج من رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار

كانت الفنانة الراحلة هند رستم ملكة، وأيقونة للأنوثة والرقة، وعشقها الكثيرين، وكان على رأسهم الفنانين رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، اللذان أحباها بشدة، وعرضا عليها الزواج، لكنها قابلتهم بالرفض.

فضلت الفنانة هند رستم الزواج من الدكتور محمد فياض، الذي أحبته كثيرًا وتزوجته، دون صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة، فكان زوجها الثاني بعدما تزوجت للمرة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها “بسنت”، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، ليكن “فياض” زوجها الثاني والأخير، وحب حياتها.23641506