شاهد .. كأنها فلقة قمر... اتفرج ابنة سلطان الطرب (جورج وسوف) تخطف الأنظار بجمالها الفريد والغير متصور في أول ظهور لها نسخة من والدها!.

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 04:30 مساءً | (مايا)

نشرت ندى زيدان بطلة سباقات الراليات صوراً جديدة لابنتها عيون من الفنان السوري جورج وسوف، عبر حساب .

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وأوضحت صور الإحتفال بانتهاء العام الدراسي، الشبه الكبير بين "أبو وديع" وابنته الصغرى مع بلوغها عامها الرابع.

وكان "سلطان الطرب" تزوج من زيدان في عام 2014، ورُزِقَ منها بعيون في عام 2015، قبل أن ينفصلا.

ولوسوف 3 أبناء من زوجته الأولى شاليمار، وهم وديع، حاتم وجورج جونيور.

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