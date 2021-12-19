شاهد .. تعرف على 6 فنانات رفضن العمل مع الزعيم عادل إمام.. لأنه يمارس معهن هذا الشيء.. وإحداهن طلقها زوجها لهذا السبب؟

انت الان تتابع خبر تعرف على 6 فنانات رفضن العمل مع الزعيم عادل إمام.. لأنه يمارس معهن هذا الشيء.. وإحداهن طلقها زوجها لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

أثار خبر اعتذار الفنانة داليا البحيري عام 2018م عن بطولة مسلسل عادل إمام عوالم خفية تساؤلا كبيراً خاصة أن الفنانة الشهيرة كانت قد اتفقت بالفعل على تفاصيل الدور واستعدت للتصوير.

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وفي ذاك الوقت تردد أن الأجر كان السبب الرئيسي وراء اعتذارها حيث كانت مختلفة معهم على الرقم مع المنتج رامي إمام ورفضت التنازل عن جزء من أجرها رغم إلحاح رامي وفضلت الانسحاب والبحث عن عمل آخر.

وعقب اعتذارها تم الاستعانة بالفنانة بشرى لتكون بديلة لداليا في المسلسل الذي تم عرضه في موسم رمضان 2018.



داليا البحيري لم تكن أول فنانة تعتذر عن عدم مشاركة عادل إمام بطولة أحد أعماله الفنية فرانيا يوسف من جانبها أعلنت أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" لأنها اكتشفت أن البطولة النسائية مهمشة وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب نجوميتها.



كذلك اعتذرت غادة عادل من قبل عن المشاركة في فيلم "زهايمر" الذي قام الزعيم ببطولته مع عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب

وأحمد رزق لكن غادة كانت مشغولة وقتها بتصوير مسلسل "فرح العمدة" مما دفعها للاعتذار عن البطولة واستعان المخرج وقتها بنيللي كريم كبديلة لها.

أما اليسا فجاءتها فرصة الظهور مع عادل إمام في مسلسله "عفاريت عدلي علام" ولكن كضيفة شرف وذلك في أثناء زيارتها لاستوديو نحاس

وتقديم التحية لنجم الكوميديا عادل إمام وتلقت عرضاً من نجله المخرج رامي إمام بالظهور في أحد المشاهد لكنها اعتذرت عن الفكرة برمتها مؤكدة أنها لا تنوي الظهور في الدراما التفلزيونية في الوقت الحالي.



وقبل اعتزالها الفن رفضت آثار الحكيم الوقوف مجددا أمام الزعيم عادل إمام عقب تصريحات للأخير عن رفضه عمل ابنته في المجال الفني.

وفتحت آثار الحكيم النار على عادل إمام حينما رفض عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل، لرفضه أن يُقبلن رجال في نطاق التمثيل.



واعتبرت آثار الحكيم أن عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل، وأضافت الحكيم أنها عندما اشتركت مع عادل إمام في فيلم النمر والأنثى رفضت تقبيله وصممت على أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خداع تصويري دون حدوث قبلة.

وقد طالبت الحكيم أن يقدم عادل إمام اعتذاراً للفنانات في مصر بسبب ما اعتبرته إهانة لهم، كما اعتبرته إساءة للوسط الفني، مشيرة إلى أن مجال التمثيل صنع الزعامة والنجومية لعادل إمام.



وكشفت الفنانة لبلبة أنها رفضت أحد الأدوار المهمة مع الفنان عادل إمام في فيلم "عمارة يعقوبيان" لأنها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر لذلك رفضت الدور المنسوب اليها في الفيلم .



قالت الفنانة لبلبة، إنه بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بـ «تقبيلها واحتضانها».

وأضافت لبلبة، خلال لقاءها في برنامج «باب الخلق» على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد، أن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن،

وغير مرحب بتمثيلي مع الفنان عادل إمام وقال «إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟»، مشيرة إلى أن العمل في الفن بيسرق العمر، وبالرغم من عدم تكوينها أسرة وعدم إنجاب أطفال وزواجها مرة واحدة فقط في حياتها، إلا أنها لم تندم إطلاقًا.



وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».

يذكر أن الفنانة لبلبة قدمت مع عادل إمام، عدة أفلام ومسلسلات تتجاوز الـ 11 عملا أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه».

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