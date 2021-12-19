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شاهد .. الفلكي الشهير ميشال حايك يتوقع بتنبؤات مرعبة ومفزعه جداً يصعق الجميع ويزرع الرعب في القلوب و يكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام ..؟ اتفرج

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انت الان تتابع خبر الفلكي الشهير ميشال حايك يتوقع بتنبؤات مرعبة ومفزعه جداً يصعق الجميع ويزرع الرعب في القلوب و يكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام ..؟ اتفرج والان مع التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

صدق توقع جديد لميشال حايك فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن تنفجر شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن. 

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وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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