شاهد .. اتذكرون ابن الفنانة (فاتن حمامة) في امبراطورية ميم؟.. شاهدوا كيف أصبح الأن والمفاجأة انه تزوج من فنانة شهيرة لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر اتذكرون ابن الفنانة (فاتن حمامة) في امبراطورية ميم؟.. شاهدوا كيف أصبح الأن والمفاجأة انه تزوج من فنانة شهيرة لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور للمهندس سيف أبو النجا الذي جسد شخصية “مصطفى” الإبن الأكبر للفنانة “فاتن حمامة” في الفيلم الشهير “إمبراطورية ميم“.

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وفوجئ هؤلاء بأنه شقيق الفنان خالد أبو النجا. ولفت أنظارهم الشبه الكبير جداً بينهما رغم فارق العمر الذي يصل إلى 15 سنة.

وبالتعريف عن الفنان المعتزل سيف أبو النجا فإسمه (سيف الله محمد سامي أبو النجا)، وهو مهندس معماري مصري، ولد في عام 1953، له تجربة وحيدة في التمثيل من خلال تأديته لشخصية مصطفى، الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة في فيلم (إمبراطورية ميم)، ثم تفرغ بعدها لعمله في مجال الهندسة المعمارية.

، وكتب على التتر إسم شقيقه “خالد أبو النجا” بسبب رغبته في دعم شقيقه في مجال التمثيل الذي يحبه، رغم أن خالد أبو النجا كان يبلغ 6 سنوات فقط وقت عرض الفيلم .

يُشار إلي أن سيف أبو النجا يُعد الزوج الثانى لـ نجلاء فتحي حيث تزوجها وأنجب منها إبنتهما ياسمين، وذلك بعد أنفصالها عن أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم تطلقت منه وتزوجت للمرة الثالثة من الكاتب حمدي قنديل عام 1995 .

كان سيف أبو النجا لاعبًا للكرة الطائرة بنادي هليوبوليس، ثم عمل أمينًا عامًا لاتحاد الطائرة لمدة سنتين 1994-1996، وكانت تجمعه علاقة صداقة بالشقيق الأكبر للفنانة نجلاء فتحي، وهو ما ساعده في التعرف عليها وطلبه الزواج بها، والتي أنجب منها ابنته ياسمين.

وقال أبو النجا عن طلاقه من الفنانة نجلاء فتحي: “الواحد ميقدرش يفصل علاقته بأم بنته، احنا علاقتنا مستمرة وعلى مستوى من الصداقة، وياسمين بتلعب الدور ده بلباقة شديدة هي عصفورة السلام ما بينا، ونجلاء فتحي الفنانة لا تختلف كثيرا عن فاطمة الزهراء أو زهرة اللي بنعرفها، وفاطمة الزهراء هو الاسم الحقيقي للفنانة نجلاء فتحي”.

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