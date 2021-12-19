شاهد .. كأنها حورية من الجنه :جمال بدون مكياج .. ياسمين عبد العزيز تسحر الانظار وتظهر بصوره جذابة حصدت الكثير من الاعجاب؟

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنه :جمال بدون مكياج .. ياسمين عبد العزيز تسحر الانظار وتظهر بصوره جذابة حصدت الكثير من الاعجاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي حصلت على أكثر من 600 ألف إعجاب.

وبدت ياسمين بلباس رياضي وبدون مكياج.

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وأثارت الصور إعجاب المتابعين وأعربوا عن ذلك بتعليقاتهم إذ تحدثوا عن جمالها ونعومتها.



وكانت تحدّثت ياسمين عن رحلة علاجها بمقابلة تلفزيونية قائلة: "وأنا تعبانة قلت هرفع قضية على الدكتور،

بعدما خفيت فكرت وقلت: الدكتور ده هو اللي ولدني في بنتي.. ربنا سترها معايا بعد ما كنت هموت.".



وتابعت بحديثها مع الإعلامية المصرية ​منى الشاذلي​ في برنامج "​معكم منى الشاذلي​" على قناة "CBC”: "واللي حصل كان فيه سبب وحكمة.. عشان كده ماينفعش أروح أرفع قضية.. أكيد مش قاصد".

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