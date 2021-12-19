شاهد .. كواليس مثيره ومؤلمه: هؤلاء الأشخاص شاهدوا لحظة وفاة دلال عبد العزيز.. تفاصيل مؤثره عن ردة فعلهم؟

انت الان تتابع خبر كواليس مثيره ومؤلمه: هؤلاء الأشخاص شاهدوا لحظة وفاة دلال عبد العزيز.. تفاصيل مؤثره عن ردة فعلهم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

لا زالت وفاة دلال عبد العزيز بمثابة صدمة للجمهور ولإبنتيها إيمي ودنيا خاصة بعد أن تم كشف كواليس مؤلمة عن مشهد موتها في مقطع فيديو

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وفاة دلال عبد العزيز كان قد شاهدها الجمهور في فيديو قبل أن تحدث في الحقيقة وهي في مسلسل ملوك الجدعنة التي صورته قبل موتها.

المخرج المصري أحمد خالد موسى كشف عن كواليس تصوير هذا المشهد وقال:

“الراحلة بدأت رحلة مرضها في 10 رمضان…بعدما أنهت تصوير مشاهدها في المسلسل بفترة…ودورها انتهى في الحلقة 17 بمشهد وفاتها الذي أدته بصدق”.



وأضاف واصفاً ما حصل في تلك اللحظات:

“في مشهدها الأخير كانت مرطزة جداً…حتى أننا أخذنا اللقطة من أول مرة ولم نقم بإعادتها…ولما اللوكيشين كله يقف كانت سعيدة جداً”

من جهة أخرى، دائمًا ما طُرح السّؤال ما إذا كانت الفنانة المصري المتوفاة دلال عبد العزيز قد علمت بوفاة زوجها قبل موتها. أجاب صهرها الممثل المصري حسن الرداد عن هذا السؤال بصراحة للمرة الأولى.

في التّفاصيل، بعد إنتشار خبر عقب وفاة الممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ أنها علمت بوفاة زوجها الممثل المصري ​سمير غانم​ ما أدى لموتها، وضع زوج إبنتها الممثل المصري ​حسن الرداد​ حدا لهذا الخبر.



وقال حسن بحديث تلفزيوني في برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس” قائلاً: “لم يحدث.. وكنا مخبيين عليها فعلا لآخر لحظة..

وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك .. وسمعت هري كتير بره .. وهناك بعض المواقع والسوشال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته.. جابوا الكلام منين؟”79374377