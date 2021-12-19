شاهد .. فقدت بوصلة الخجل .. الفنانة شمس الكويتية تكشف لباسها الداخلي في اقوى مشهد اغراء.!!

انت الان تتابع خبر فقدت بوصلة الخجل .. الفنانة شمس الكويتية تكشف لباسها الداخلي في اقوى مشهد اغراء.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة إغراء جريئة للفنانة شمس الكويتية، كانت قد نشرها فانز الأخيرة في وقت سابق.

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واطلت النجمة الكويتية من خلال الصورة المتداولة، مرتدية فستاناً مفتوحاً من عند الصدر وعلى امتداد طوله.

وتعمدت الفنانة شمس الكويتية، بالامساك بفستانها من طرفي فتحتيه لتكشف لباسها الداخلي ومفاتنها بجرأة شديدة.

وحازت الصورة، على تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة شمس الكويتية، الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقتها، وبإطلالتها الجميلة.

جاء ذلك بعد مشاركة فانز النجمة الكويتية، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بصورة إغراء جريئة لها.

وظهرت الفنانة شمس وهي على وضعية الرقص وإحدى يديها على خصرها واعلى أردافها، والأخرى مرفوعة إلى الأعلى وعينيها الساحرتان تنظران نحو يدها.

وارتدت النجمة الكويتية في هذه الإطلالة فستاناً ضيقاً وشفافاً يكشف كل تفاصيلها بوضوح تام، ومنها الصدر والبطن والكتفين بالكامل، واختارت تسريحة شعر جذابة وناعمة انسدلت خصلاتها القصيرة على كتفيها.

وفي سياق آخر أجابت الفنانة الكويتية "شمس"، على سؤال الإعلامية المصرية بسمة وهبة، "أنت ولا الشيطان؟"، قائلة: "بغلبه يوم وهو يغلبني يوم".

وقالت الفنانة شمس، خلال حوارها ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور" والذي تقدمه بسمة وهبة: "دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أدب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف".

وأضافت "ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة، وكان وجهى في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسع من خطائي".

وذكرت الفنانة شمس الكويتية، أنها تندم على بعض الأشياء التي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها.

وقالت الفنانة الكويتية، إن وضع الأغنية الآن مختلف، حيث نعيش في زمن الأغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة آمال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم لأنه غير ثابت ويتحرك دائما، مضيفة "أنا خارج التقييم.. أعتبروني أتفه شخص دخل الوسط الفني العربي".

وأضافت الفنانة شمس: "الغرور هو نقص.. ولا أحب الغيرة والشك ولا حب التملك وأكرهها كثيرًا.. وكل راجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفون حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم أنني اختار اختيار رائع.

وأوضحت، إن حالتها الاجتماعية غير متزوجة، ولا يوجد أي معلومات لأحد عن أزواجها السابقين، مضيفة : "دى حياتي الشخصية، وإحنا مجتمع قبلي.. وعمرى ما ارتبطت بواحد متزوج.. تقدملي مئات من الأشخاص المرتبطين وكنت أهينهم.. أراهم مخادعين.. وأنا لست فأر تجارب".

وتابعت: "كل اللي ارتبطت بيهم ليهم ثُقل اجتماعي .. ولا يمكن أرتبط بشخص مرتبط ".

ولفتت الفنانة شمس الكويتية، إلى أن الطمع أمر غير خاطئ يمكن أن يطمع الإنسان في شيء إيجابي، موضحة أنه أحيانا القناعة تأخذ بالشكل الخطأ.

وأجابت الفنانة الكويتية "شمس"، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "كم مرة تعرضتي للخيانة؟"، مؤكدة :" ولا مرة".

وذكرت أن الشخص الذي يحب ويريد أن يمتلكك لا يمكن أن يخون، معلقة:" أنا صريحة، وكل الرجال اللي وقعوا في غرامي مخلصين، وللآن جميعهم يريدون أن يرجعوا لي، ولكنني أرفض ذلك لأني تجاوزت المرحلة".

وقالت الفنانة الكويتية، إنه ليس لديها أصدقاء كثر، لأنها مشغولة طوال الوقت في دراستها، ولا تحب المجاملات، وليست سيدة اجتماعية، مستطردة:" بالصحة أقدر أجيب كل شيء، والشهرة ليس شيء جيد".

وأردفت :"مفيش حاجة تغريني، في الكون، وتخليني أحس بالأمان، إلا الصحة.. حتى لو هنام في الشارع أو اشتغل في المطعم أغسل أطباق .. صحتي هي الكنز".

وردت الفنانة شمس الكويتية، على ما تم تداوله حول ارتدائها فستان أسود قصير مع حذاء عال من الذهب والأحجار الملونة:"معنديش عقدة النقص، ولو معايا مغارة على بابا فلن ارتدي حذاء من الذهب".

وأفادت، أنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، مستطردة :"ولا رجل في الوطن العربي يستحق أن ارتبط به".وتحدثت عن أزمتها مع الفنان هاني شاكر، قائلة :"أنا أحبه كثيرًا، والأزمة كانت بسبب ملابسي في إحدي المهرجانات الفنية".

وأضافت الفنانة شمس الكويتية:"اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرينيا"."35488047