شاهد .. ظهور صارخ .. مايا دياب تلهب الانترنت برقص ساخن وصدر وأفخاذ مكشوفة والجمهور يفقد السيطرة.

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ .. مايا دياب تلهب الانترنت برقص ساخن وصدر وأفخاذ مكشوفة والجمهور يفقد السيطرة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غابت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الساحة الفنية مؤخراً عقب موجة انتقاد حادة طالتها بسبب ظهورها الأخير الذي وصف بأنه "جريء ولا يُراعي والقيم والأخلاق"، على حد وصف منتقديها.

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ولكن وعلى خلاف التوقعات التي ترقبت اعتذاراً من دياب، فقد ظهرت بشكل صارخ بأحد الاحتفالات رفقة صديقاتها.

وشاركت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" فيديو قصير ظهرت فيه بأحد حفلات عيد الميلاد على ما يبدو، وقد لفتت ملابس دياب الأنظار.

حيث ظهرت مكشوفة الصدر والأفخاذ، كما ألهبت الفنانة الحسناء قلوب محبيها من خلال وصلة رقص وصفت بـ "الساخنة".

وفي أبرز ردود الفعل، قال سامي الأصواني من مصر: "أعوذ بالله.. وصلنا لزمن أصبحت فيه الإباحية فن!"، فيما رأت سهير العجلوني من الأردن أن "ضريبة الشهرة هي التعري والرقص وكشف الجسد، مطالبة بردع هؤلاء بمقاطعتهم".

على صعيد آخر، انهالت الردود التي امتدحت الفنانة ودافعت عن حريتها الشخصية، واصفين إياها بالسمراء الجذابة.

وقالت سمر الآغا: "مايا دياب وغيرها فنانات عرفن معنى الحرية وهن رأس الحربة في الحرب على التقاليد المجتمعية البالية.. من الضروري التخلص من هذه المفاهيم.. كلنا مايا دياب".37081764