اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. فنانة مصرية شهيرة للغاية تصرخ بهستيريا وجنون بعدما تحول مشهد الاعتداء عليها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من تكون ومن الفاعل؟تفاصيل صادمة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة للغاية تصرخ بهستيريا وجنون بعدما تحول مشهد الاعتداء عليها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من تكون ومن الفاعل؟تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية راجل مفيش منه.

 28456186

 

أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم  الفقراء أولادي  ، كما شاركت في فوازير  فطوطة  الشهيرة .

 


تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .

 

 

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

 


من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ،

 

 

وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .28456186

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا