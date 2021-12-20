شاهد .. ترف فاحش .. فخامة باب القصر الخاص بالفنانة ميريام فارس يثير ضجة كبيرة .. (باب منزل أم قلعة !)

انت الان تتابع خبر ترف فاحش .. فخامة باب القصر الخاص بالفنانة ميريام فارس يثير ضجة كبيرة .. (باب منزل أم قلعة !) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة اللبنانية ميريام فارس هي من الفنانات المشهورات جداً، حيث اثارات الكثير من الجدل في صور لمنزلها، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واصبحت لهذا السبب محور الحديث على السوشيال ميديا بسبب طول وحجم باب منزلها! فما أن شاركت صور تجمعها بابنها "جايدن" من أمام باب منزلها في بيروت، لتنهال عليها التعليقات الساخرة على طول وحجم الباب.64790656

وتظهر فخامة بيتها من كبر باب المدخل، حيث يمثل مساحة كبيرة، ومساحة اخرى خضراء أمام منزلها.

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