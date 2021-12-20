شاهد .. كانها حورية من الجنة .. اتفرج أول ظهور لابنة «مؤمن حسن » بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي فاجأت الجميع بجمالها الفتان والغير متصور وتكشف سر اختفاء والدها !

انت الان تتابع خبر كانها حورية من الجنة .. اتفرج أول ظهور لابنة «مؤمن حسن » بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي فاجأت الجميع بجمالها الفتان والغير متصور وتكشف سر اختفاء والدها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - "روح ألعب مع الأسد يا أشرف".. الإفيه الشهير الذي وجهة الفنان الراحل نور الشريف، للطفل مؤمن حسن.

خلال إحدى مشاهد فيلم "غريب في بيتي" الذي جمعه مع السندريلا الراحلة سعاد حُسني، كان واحدا من أهم أدوار الفنان الموهوب، منذ الصغر، والذي حالفه الحظ للعمل مع نجوم الشباك الأول في طفولته، أبرزها ظهوره مع الفنانة نادية الجندي في فيلم "خمسة باب".

ليغيب "مؤمن" ويعود من جديد عام 1996، مع الفنان نور الشريف من جديد في العمل الدرامي الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسد من خلاله شخصيته الأشهر "خُضير جوز نوفا" ابن الفنانة سهير الباروني، التي جسدت شخصية "فتحية".

وعاد الفنان للاختفاء مُجددًا ولم يظهر سوى نادرًا في أعمال درامية، وعلى الرغم من إتمامه الـ 46 من عُمره، إلا أنه لازال يحتفظ بملامحه الطفولية البريئة، التي تسيطر على تعابيره ووجه، رغم تقدم عُمره، ومؤخرًا تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان متسائلين عنه وهل هو الفنان الذي جسد شخصية "خُضير" أم لا؟، وإين غاب طيلة هذه المدٌة؟.

سما مؤمن: كٌنا عايشين في عُمان وممكن يرجع للتمثيل من تاني

كشفت سما مؤمن، ابنة الفنان الكُبرى والبالغة من العُمر 18 عاما، إن والدها والأسرة تركوا البلاد منذ عام 2005 إلى سلطنة عُمان، حتى عام 2018.

وتابعت: "كُنا بننزل إجازات، وآخر مرة والدي ظهر فيها كان مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة، لكن هو إهتم أكتر بشركته في عُمان وهي شركة للدعاية والإعلان وليها مكتب هنا في مصر".

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن": "بابا ممكن يرجع تاني للتمثيل أكيد لو اتعرض عليه حاجة كويسة".

شخصية خضير هي الأقرب لشخصيته الحقيقية

"بابا غير أي أب، هو أخ وصديق وحبيب، وضهر وسند ليا أنا وأخواتي".. بتلك الكلمات وصفت "سما" والدها قائلة: "إحنا 4 أخوات أنا الأكبر، وهم (مريم، عمر، غزل)، والدي يعتبر صاحبنا في أي وقت موجود مش زي أي أب بالنسبة لينا، خصوصًا إنه بيستحمل حاجات كتير بسببنا".

وأضافت: "شخصية خُصير جوز نوفا اللي قدمها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" هي الأقرب لشخصيته الحقيقية، هو فعلًا هادي جدًا، بيعدي وبيستحمل لدرجة بعيدة أوي، لحد ما يتعصب في النهاية وقتها بيتحول بس ده بعد هدوء كبير ومراحل كتير".

واختتمت بقولها: "أكتر موقف كان قريب مننا فيه، وقت ما بلغناه بوفاة والدته، وكنا مسافرين ورغم انهيارنا وانهياره، كان بيواسينا وبيحاول يطلعنا من الزعل رغم إنه كان أكتر حد في محنة ومحتاج اللي يوسيه وقتها".