شاهد .. (ليه قلت عن بوسة فاتن حمامة مكنش ليها طعم ؟) .. اليكم الرد الصادم من الدنجوان رشدي أباظة!

انت الان تتابع خبر (ليه قلت عن بوسة فاتن حمامة مكنش ليها طعم ؟) .. اليكم الرد الصادم من الدنجوان رشدي أباظة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كان رشدي أباظة عاشقًا للنساء، فارتبط اسمه بالعديد من الفنانات، حتى أنه لُقب بـ"الدنجوان".

بدأ رشدي أباظة، طريقه في الفن بفيلم "المليونيرة الصغيرة"، والتي شاركته بطولته "فاتن حمامة"، وكانت فنانة صاعدة حينها، بينما كان هو عمله الفني الأول.

اكتشفه المخرج كمال بركات، فبينما كان يلعب "رشدي أباظة" البلياردو، توجه إليه "بركات" وسأله إن كان يحب العمل في السينما فرحب رشدي أباظة، ومن دون أن يكون بينهما سابق معرفة، ليعرض عليه المشاركة في فيلم المليونيرة الصغيرة، وعرض الفيلم في فبراير 1948.

وقال أباظة، في أحد حواراته الصحفية مع مجلة الشبكة، عن الفيلم: " "تقاضيت عنه 150 جنيهًا، دفعت فوقها 50 جنيهًا لكي اشتري ملابس تليق بأول فيلم".

كانت قبلته لفاتن حمامة هي أول قبلة سينمائية لهما وكشف سبب كونها لم تكن قبلة مميزة، قائلًا: " "كنت أول من قبل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وفي القبلة راحت ترتعش بين يدي، فلم أشعر بأن هناك طعمًا للقبلة، ولكنها ظلت لأيام كلما رأتني تدير رأسها بعيدا، وتحتاج لقوة مضاعفة لكي تواجهني أمام الكاميرا".