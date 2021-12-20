شاهد .. هذا هو الفنان الذي صفع (الهام شاهين) على وجهها واتهمها بالمشي البطال وقال لها : أنت قليلة الأدب.

انت الان تتابع خبر هذا هو الفنان الذي صفع (الهام شاهين) على وجهها واتهمها بالمشي البطال وقال لها : أنت قليلة الأدب. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقالت إلهام خلال الجزء الأول من حلقتها في برنامج "السيرة" إن المخرج جلال الشرقاوي صفعهها على وجهها بسبب تطاولها عليه، قائلة: "هو كان عميد وأنا تلميذة في المعهد وهو خدني بطلة فرقته، وقالي أنتِ أحسن ممثلة هتتخرج في كل اللي دخلوا معهد فنون مسرحية".

وأضافت: "لكن حتة التحكم فيا أنا مينفعش تتحكم فيا، ومينفعش تتدخل في أي حاجة تخص شئوني، مين جالك الأوضة مين زارك، وقتها أشرف زكي جه يزورني، وجه أستاذ جلال قالي أنا مش مانع الضيوف في الكواليس؟ قولت له (أنا بشوف ضيوف عند حسن عابدين وفلان وفلان هو القانون ده ليا أنا بس) فرد: آه".

وأوضحت: "قليت أدبي ومفيش داعي إني أعيد تاني وأنا محبش إن الجداد يعملوا اللي عملته، ده مش صح إني أتطاول على حد أكبر مني كان المفروض أبعد أو انسحب، وهو أداني بالقلم وقالي أنتِ بنت قليلة الأدب".