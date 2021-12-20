شاهد .. عارضة الازياء ..ماهلقا جابري.. تتجاوز المحظور وتكشف المستور من عوراتها بطريقه معيبه وتعلق :جسدي هو الاكثر أثارة؟

انت الان تتابع خبر عارضة الازياء ..ماهلقا جابري.. تتجاوز المحظور وتكشف المستور من عوراتها بطريقه معيبه وتعلق :جسدي هو الاكثر أثارة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية المقيمة حالياً في ولاية كاليفورنيا، ماهلاغا جابري، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي،

تظهر فيها وهي شبه عارية، ومن دون حمالة صدر، وعمدت جابري إلى تغطية صدرها بيديها فقط.



وعلقت ماهلاغا على منشورها، قائلة :جسدي هو أكثر الملابس إثارة التي امتلكها".



من ناحية أخرى، انهال البعض من متابعي جابري بالتعليقات على إثارتها، مشيرين إلى أنها دائماً ما تخطفهم بإطلالاتها الجذابة والمثيرة والمتميزة.